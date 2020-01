Ce microphone dispose de technologie digne d’un studio d’enregistrement professionnel et offre une reproduction sonore riche et claire. Il dispose d’une captation de haute précision qui est renforcée par la directivité cardioïde, afin de rendre un son limpide et sans bruit de fond. Pour supprimer tous les bruits parasitaires, l’Exxo dispose d’un filtre anti-pop sur le micro et d’une mouture anti-choc haut de gamme.Le microphone GXT 256 Exxo est doté d’un port de retour casque sans latence pour gérer en temps réel ainsi que de trois boutons de commande pour la gestion du volume, du gain et de la coupure du micro. Son pied lesté assure une grande stabilité, mais il est à savoir que l’Exxo peut s’adapter à la majorité des accessoires avec sa connectique universelle à vis 5/8. Son design métallique sobre rehaussé par un éclairage LED de différentes couleurs réglables trouvera sa place sur votre battlestation, d’autant qu’il dispose d’un câble USB de 1,8 m pour faciliter son usage.Le microphone GXT 256 Exxo est déjà disponible au prix de 129,99 euros.