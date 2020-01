Depuis plusieurs années, il est possible d'installer un watercooling destiné à un processeur, sur une carte graphique, et ce grâce à NZXT et à son G10, qu'on avait testé à l'époque. Depuis, la marque a sorti un G12, qui a notamment pour but d'améliorer le design de l'engin, et sa compatibilité avec toutes les générations de cartes graphiques sorties entre temps. Pour nos essais, nous allons donc watercooler une GTX 1080 Ti OC signée Gigabyte, à l'aide d'un AIO de 280 mm de chez NZXT bien évidemment !