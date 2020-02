Besoin de jus ? De Watt ? Les alimentations répondront toujours : « présentes ». Et il y en a vraiment pour tous les goûts. De toutes tailles, modulaire, ou pas, de 400 à 1200 W, et avec ou sans certification, mais non sans réflexion, le choix n'est pas à pendre à légère. Prendre la plus puissante vous tente ? La réponse est : pas forcément, car même si on utilise le dicton : « qui peut le plus peut le moins », le budget pourrait en rebuter plus d'un. Il faut donc faire un compromis entre puissance délivrée, puissance nécessaire et prix. Aujourd'hui c'est Antec qui s'y colle, avec sa NeoEco GOLD Zen 600 W. Voyons si elle est digne d'alimenter notre configuration !