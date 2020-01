Durant le CES 2020, Thermaltake nous a présenté ses nouvelles alimentions, notamment les gammes Toughpower PF1 Platinum et GF2 ARGB Gold. Déjà bien réputées et primées, ces blocs ATX se voient améliorés pour toujours plus de stabilité, de puissance et bien sûr, de RGB !





Gamme Thermaltake Toughpower PF1 Platinum Celle-ci propose des puissances de 850 W, 750 W et 650 W avec une certification 80 PLUS Platinum. Elle s'adapte dans tout type de boitiers grâce à ces dimensions de 140 x 150 x 86 et afin de laisser plus de place pour le reste des composants et câbles. Comme à son habitude, le constructeur équipe ses alimentations avec des condensateurs japonais 105 °C, preuve de qualité et de stabilité. Thermaltake promet des performances de « <30 mV Low Ripple Noise » pour la stabilité et la consommation, « <±2% Strict Voltage Regulation » pour les performances sur les rails ainsi que le « 16 ms and up Hold Up Time » qui servira à garder votre système stable et éviter les dégâts, lors des coupures de courant ou de baisse de tension sur le secteur.



Gamme Thermaltake Toughpower GF2 ARGB Gold Series Cette gamme garde les grandes lignes de la gamme GF1 mais bénéficie maintenant des améliorations apportées à la Topughtpower PF1 Platinum tout en gardant sa certification plus 80 GOLD et évolue sous des puissances de 850 W, 750 W et 650 W. La GF2 ARGB est équipée d'un ventilateur à LED ainsi que de LED sur le côté pour mettre en avant la marque et le nom du produit, pour un total de 18 LEDs ARGB. Ces LEDs sont configurables via un switch sur l'alim mais aussi via la carte mère compatible RGB 5V et gérées par les logiciels comme ASUS AURA, GIGABYTE RGB FUSION, MSI MYSTIC LIGHT. Qui dit ventilateur dit aussi « Smart Zero Fan », ce qui réduira considérablement les nuisances sonores produites par l'alimentation.



Pas de prix ni de date de sortie ne nous a été communiqué à ce jour.