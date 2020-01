Bien connus dans le monde du gaming console pour ses périphériques, BigBen change un peu de ses habituelles manettes et offre aux joueurs d'autres équipements pour parfaire leurs installations gaming. Vous aimeriez pousser le son de votre PS4 plus loin et profiter d'un petit éclairage tamisée en même-temps ? L'enceinte PS200, un petit cube marqué des logos de la Playstation pourrai être fait pour vous ! Place au test.