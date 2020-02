Une des nouveautés apportées par les boitiers récents est la possibilité de placer la carte graphique à la verticale. Cela a tout d'abord un intérêt esthétique, car cela permet d'en placer les ventilateurs face à la paroi souvent vitrée, mais cela peut également aider à mieux dissiper la chaleur provenant du GPU. Mais en général, les boitiers concernés ne proposent pas dans le bundle le fameux câble dit riser PCI-X16 qui est nécessaire. Et pour les boitiers plus ancien, l'installation n'est pas physiquement possible. Mais pour résoudre les 2 problèmes d'un coup, Phanteks propose un un kit de montage de carte graphique à la verticale (Vertical GPU Bracket). Celui-ci se veut universel et on vous explique en détail comment cela fonctionne dans la suite de l'article !