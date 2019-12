Caseking présente en exclusivité 3 nouveau boîtiers de la marque Kolink . Ces boîtiers gaming au look élégant sont les Tranquility, Inspire K6 et Outline. Ils sont tous compatibles avec les cartes-mères au format micro-ATX, ATX et SSI-EEB. Ils proposent tout ce que peut attendre un gamer de sa tour.

Le Kolink Inspire K6 arbore une esthétique épurée grâce à son panneau latéral en verre trempé, un panneau avant effet aluminium brossé ainsi qu’un éclairage ARGB. Un ventilateur 120 mm est préinstallé à l’arrière, tandis qu’assez d’espace est prévu pour cinq ventilateurs 120 mm ainsi que des radiateurs 240 mm à l’avant et sur le toit. Des cartes graphiques allant jusqu’à 350 mm de long sont compatibles, ainsi que des refroidisseurs CPU d’une hauteur de 162 mm. Le Inspire K6 est idéal pour les joueurs recherchant un boîtier abordable pour y loger une configuration belle et performante.



Le Kolink Outline quant à lui mise tout sur la sobriété côté esthétique et supporte le format SSI-EEB. Un panneau latéral en verre trempé offre une vue dégagée vers l’intérieur, tandis que l’on retrouve des bandes RGB adressables numériquement à l’avant. Une carte graphique Dual slot pouvant atteindre 360 mm pourra également être montée verticalement, tandis que 6 ventilateurs 120 mm peuvent être pris en charge. Un radiateur 360mm est installable à l’avant aux côtés d’un radiateur 240 mm sur le toit. Le moyen-tour Kolink Outline privilégie l’espace et offre de nombreuses possibilités. Il est livré avec un ventilateur RGB 120 mm arrière préinstallé.



Last but not least, le Kolink Tranquility annonce la couleur avec son nom. Doté de panneaux à isolation sonore, il sera le parfait allié pour les systèmes gourmands qui ont tendance à faire du bruit. On retrouve également une surface en plastique effet aluminium brossé, une allure très minimaliste, ainsi qu’un panneau supérieur amovible pour faciliter le montage ou le nettoyage. Deux ventilateurs 120 mm sont préinstallés, sur une possibilité de 6 au total. Les cartes graphiques 380 mm trouveront leur place aux côtés de refroidisseurs CPU 160 mm.



Ces boîtiers seront disponibles dès la seconde quinzaine de décembre chez les revendeurs aux prix indicatifs de 49,9€ pour les Kolink Inspire K6 et Tranquility, et de 69,90€ pour le Kolink Outline.