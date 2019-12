Caractéristiques :

Système d’enceintes 5.1 avec une puissance de crête de 180 W (90 W RMS)

Entrée sonore Dolby numérique (optique S/PDIF) pour une expérience sonore surround optimale

Vivez le son home cinéma surround 5.1 avec vos jeux, musiques et films

Télécommande sans fil pour contrôler l'alimentation, le volume, les basses et les éclairages

Modes d'effets lumineux prédéfinies : 7 couleurs fixes synchronisées avec les basses, RGB rythmées, rotation RGB, RGB synchronisées avec les basses

Entrées audio numériques (optiques), analogiques (3,5 mm) et directes (carte son PC) à six canaux ; câbles fournis

Compatible PC, ordinateur portable et consoles

Gestion intelligente de l’alimentation : le système passe en veille lorsqu’il n’est pas utilisé

Le son surround est délivré par une configuration 5.1 puissante composée de 5 enceintes d’une grande clarté et d’un caisson de basses . Ensemble, ils produisent un son incroyablement riche et ample qui emplira chaque recoin de votre espace gaming. Certifié « Dolby Digital premium », ce système d’enceintes délivre un son immersif. Le décodage numérique 5.1 offre un son directionnel extrêmement détaillé ; le moindre son sera immédiatement localisé. Vous pouvez désormais pleinement profiter d’une expérience cinématographique à la maison, que ce soit en jeu, en regardant un film ou en écoutant de la musique.Le Torro vous permet d’expérimenter le son de manière visuelle grâce au jeu de lumière RGB intégré. Sélectionnez le réglage couleur parfait parmi les modes d’éclairage prédéfinis. Vous pouvez aisément personnaliser les paramètres des enceintes à votre guise : Puissance, volume, basses et éclairage RGB peuvent tous être ajustés avec la télécommande sans fil. De plus, le panneau de contrôle du caisson de basse vous permet de changer les paramètres de volume et de source. Il est aussi possible de sélectionner l’entrée de votre choix : tous les câbles sont inclus pour les entrées numériques (optiques) et analogiques (3,5 mm) ainsi que pour les entrées audio directes à six canaux (carte son PC), pour une connexion à votre PC, ordinateur portable, console de jeu PS4 ou Xbox One.Le système d’enceintes GXT 698 Torro 5.1 RGB de Trust Gaming est disponible dès maintenant à un prix public conseillé de 219,99 euros.