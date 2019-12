Dans le but d'améliorer sans arrêt son système Orbi, Netgear propose désormais la prise en charge du réseau de l'opérateur Orange. Concrètement, les abonnés à la fibre d'Orange peuvent utiliser Orbi à la place de l'équipement de l'opérateur.

Après avoir doté les systèmes Wi-Fi Orbi de la prise en charge du Backhaul Ethernet (la capacité de relier un des satellites en filaire pour se jouer des obstacles les plus complexes), après avoir apporté le contrôle parental Circle par Disney, et après avoir équipé Orbi de la solution de sécurité Armor pour veiller sur tous les périphériques, NETGEAR ajoute, via son firmware 2.5.0.38., la prise en charge du réseau Orange via le support de l’option DHCP 90.



Concrètement, les abonnés fibre Orange dotés d’un ONT (Optical Network Termination) externe peuvent maintenant utiliser Orbi pour se connecter au réseau de l’opérateur en lieu et place de l’équipement fourni par ce dernier. La prise en charge IPTV est également assurée. A savoir également que les routeurs Nighthawk Pro Gaming XR500, XR700 ainsi que le routeur Nighthawk R9000 prennent également en charge cette fonctionnalité via leur firmware le plus récent.