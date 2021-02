Marque Hollandaise née en 1983, Trust est une entreprise spécialisée dans les périphériques et autre accessoires informatiques. La société est devenue aujourd'hui un incontournable du marché et elle propose une large gamme de produits. Mais ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est sa division Gaming, qui offre du matériel haute-performance destiné spécialement aux joueurs qui souhaitent obtenir un avantage dans les jeux compétitifs tels que les FPS, MMO, et autre MOBA, tout en offrant un design réussi et sans trop dépenser.Après avoir testé un autre clavier gaming de la même marque il y a quelques temps, j'ai nommé le Trust GXT 865 Asta , voici le test du clavier mécanique GXT 877 Scarr. Direction le test !