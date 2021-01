Netgear , un des leader des systèmes réseau pour la maison et les P.M.E., profite du CES 2021 pour annoncer ses nouveaux produits tels que des routeurs WiFi 6 avec modem 4G embarqué : le Nighthawk 4G LTE WiFi 6 LAX20 et le NETGEAR 4G LTE Modem LM1200. La marque officialise également la disponibilité en France de son routeur mobile 5G avec le Nighthawk Mobile Router M5. Ces nouveautés confirment la vocation de la marque de proposer, aux foyers tout comme aux professionnels, une connectivité continue via des alternatives aux réseaux câblés traditionnels, qu’il s’agisse de l’ADSL ou la fibre.

Nighthawk LAX20 : Le routeur Nighthawk LAX20 profite d’une connectivité sans fil WiFi 6, offrant un débit maximal de 1,8 Gbps et la capacité de connecter davantage de périphériques. Il dispose d’un modem 4G LTE dans le cas où la connexion internet fixe n’est pas disponible ou n’est pas fiable. Ce nouveau routeur est idéal pour ceux qui ont besoin d’une solution de connectivité pour un temps limité, comme dans le cas de locations de courte durée ou d’une résidence secondaire. Avec le développement du télétravail ou de l’école à la maison, la nécessité de disposer d’une connexion internet stable et rapide est plus que jamais prégnante. Compatible avec les réseaux LTE des principaux opérateurs (carte SIM en option), le Nighthawk LAX20 est synonyme de tranquillité d’esprit avec ses fonctions de failover : en cas de coupure de l’accès Internet fixe principal, le routeur prend le relais de manière transparente en 4G. Il s’agit là d’une fantastique solution pour les familles qui veulent une connexion Internet sûre, d’autant que NETGEAR Armor proposera un niveau de sécurité additionnel contre les cybermenaces pour la maison et les périphériques connectés.



Modem NETGEAR LM1200 : Le modem NETGEAR LM1200 se présente comme une solution Internet abordable et fiable pour déployer rapidement une solution d’accès à un réseau 4G / LTE lorsque l’Internet filaire est lent ou indisponible. Ce nouveau modem utilise une carte SIM 4G (en option) et se connecte à tout routeur WiFi ou système mesh pour proposer un accès Internet fiable pour toute la maison.



Routeur Mobile 5G WiFi 6 Nighthawk M5 : Maintenant disponible en France, le routeur mobile 5G WiFi 6 Nighthawk M5 (MR5200), distingué d’un prix de l’innovation CES en 2020, a été conçu pour offrir des débits Internet mobiles supérieurs en 5G, partagés pour la première fois en WiFi 6. Polyvalent et conçu pour accompagner les utilisateurs lors de leurs déplacements avec une batterie Lithium-Ion qui offre une autonomie de 13 heures sur une charge, le routeur mobile 5G WiFI 6 Nighthawk M5 embarque un écran couleurs tactile et est doté d’un port physique Ethernet 1 Gbps. Ce dernier lui permet d’être connecté au réseau domestique, et dans ce cas la batterie pourra être retirée pour un usage fixe. Le routeur mobile 5G WiFi 6 Nighthawk M5 peut donc être utilisé pour partager la connexion 5G à la maison et servir de solution de failover en cas de panne de la connexion principale. Une capacité renforcée par la présence de connecteurs pour une antenne physique extérieure en vue d'améliorer la réception.



Disponibilités : Les routeurs Nighthawk 4G LTE WiFi 6 LAX20 et mobile 5G WiFi 6 Nighthawk M5 MR5200 sont disponibles dès à présent aux prix public conseillés de 329,99 euros TTC et de de 799,99 euros TTC.

Le modem NETGEAR 4G LM1200 sera disponible courant du 1er semestre 2021 à un prix encore non communiqué pour la France.