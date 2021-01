Modules de mémoire (UDIMM, SODIMM)

SSD SATA interne

SSD interne M.2 PCIe NVMe

SSD portable

Cartes Flash (carte SD, carte CFast, carte CFexpress)

Biwintech est une marque de passionnés, avec des produits conçus pour capturer et stocker vos souvenirs les plus précieux. Les produits sont conçus pour les utilisateurs quotidiens de bureau à domicile, les créateurs de contenu, les passionnés de technologie (bricolage) et les joueurs. Que vous soyez un créateur de contenu, un monteur vidéo, un producteur de musique, un photographe, un influenceur YouTube ou un joueur de haut niveau, la mémoire et les disques SSD Biwintech sont sûrs d'améliorer l'efficacité et de réduire le temps de latence. Le catalogue de la marque contient plusieurs familles de produits :Le portefeuille de stockage Biwintech comprend des disques SSD internes M.2 PCIe NVMe ainsi que des disques SATA 2,5 ”et des disques SSD portables et une gamme complète de modules DRAM.La série de SSD M.2 et SSD SATA proposent les produits avec (SX / NX700) et sans cache DRAM (SX / NX500), dans des capacités allant de 256 Go à 4 To. Les disques SSD portables sont disponibles dans des modèles EP500 économiques ainsi que des modèles EP700 à performances optimisées, dans des capacités allant de 128 Go à 1 To. La gamme de mémoires comprend des modules DDR4 UDIMM et S0DIMM standard de 2400 MHz à 2666 MHz et de 8 Go à 32 Go de capacité (par module).Les joueurs seront intéressés par les modules DX500, qui sont dotés d'un dissipateur thermique avec des capacités d'overclocking jusqu'à 32 Go (par module unique) et jusqu'à 4000 MHz de vitesse. Le DX500 est un modèle DDR4 haut de gamme construit avec un savoir-faire suprême, un dissipateur thermique en aluminium pur et un éclairage RGB compatible avec le logiciel de gestion lumineuse proposé par les principaux fournisseurs de cartes mères.Retrouvez tous les produits Biwin directement sur leur site internet