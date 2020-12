On ne parle pas souvent d'autres choses que de hardware et de jeux vidéo dans nos colonnes, mais aujourd'hui on pense à vous, qui galérez peut-être à trouver des idées de cadeau pour Noël : on vous parle BD. En effet, vient de paraitre chez les éditions Dupuis le 16 eme opus de la BD Kid Paddle, qui s'intitule « Kid N’Roses ». On retrouve le héros et ses copains, toujours dessinés par l'auteur belge Midam.



Il passe sa vie à dégommer des monstres gluants et terrifiants. Pourtant, Kid Paddle n’est pas un agent spécial intergalactique. C’est juste un gamin, véritable pro des jeux-vidéo. Et il craint bien moins les horribles Blorks que Mirador, le surveillant de City Game, la salle d’arcade, qui n’aime pas trop qu’on secoue ses machines...



En compagnie de ses copains, Big Bang, bricoleur de génie, et Horace, le candide, Kid imagine les blagues les plus “limite” sans avoir peur de verser régulièrement dans le gore. Son cerveau est en constante ébullition : pour entrer au cinéma voir un film interdit aux enfants ; pour créer sa propre bande dessinée à partir de gravures tirées des vieilles encyclopédies de son Papy ; pour fantasmer sur son père en ex-taulard multi-tatoué aux fréquentations plus que douteuses ; pour trépaner Cindy, la poupée favorite de sa sœur…



Tout ça sous l’œil désapprobateur de son père, paisible fonctionnaire, et de sa sœur Carole, première de classe désespérément raisonnable, tous deux ses victimes préférées.



Tant pis si c'est de mauvais goût, tant mieux si c'est gore ! Carrien ne résiste à l'imagination débordante du serial player C'est disponible, puisque paru en début de mois dernier, et le prix recommandé est de 10,95 €. A offrir à tous les gamers, jeunes et moins jeunes (ou à se faire offrir) !

