Le Wi-Fi 6 débarque en force et Netgear propose de plus en plus de produits à cette norme, notamment dans sa gamme Nighthawk, destinée aux utilisateurs exigeants. On y trouve notamment des répéteurs Wifi, qui permettent d'améliorer de façon drastique la zone de couverture de son domicile. Nous allons ainsi découvrir le EAX20, proposant du AX1800. Il embarque notamment 4 ports RJ45, permettant ainsi d'étendre à la fois son réseau wifi et son réseau filaire ! Voyons cela au travers de notre test !