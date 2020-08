Alors que le clavier EVEREST se fait désirer, Mountain lance sa 1ere souris Gaming, la MAKALU 67. Cette souris dispose de plusieurs technologies du niveau d’une souris haut de gamme, mais pour un prix très intéressant. Et pour être en accord avec le futur clavier Everest, cette souris dispose aussi d'effet lumineux ARGB !

La Makalu 67 tient le numéro 67 de son poids. En effet, ultra légère pour une fluidité des mouvements, cette souris ne pèse que 67 g. Ce poids vient des matériaux utilisés ainsi que de son design, la structure ne dispose que des zones utiles tout en gardant son format de souris de taille standard.



La glisse est assurée par des patins 100 % PTFE ainsi qu’un câble ultra flexible qui ne viendra pas se mettre en travers de votre chemin. Elle est aussi personnalisable via le logiciel Moutain Base Camp aussi bien pour les macros que pour la sensibilité, d’autant que la Makalu est dotée d’un capteur PixArt PMW3370 de 19 000 DPI. Les switches OMRON 50M assurent un clic précis et rapide ainsi qu’une longue durée de vie, afin de faire de la Makalu 67 l’allié de tous vos batailles et cela pendant longtemps.



La souris sera disponible en octobre au prix de 59,99 euros.