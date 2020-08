Après avoir testé plus tôt dans l'année leurs enceintes 2.0 T100 et dernièrement leur DAC externe , un autre produit nous vient de chez Creative Labs , le spécialiste de l'audio. Cette fois-ci il s'agit d'un adaptateur Bluetooth 5.0, mais pas n'importe lequel. En effet le Creative BT-W3 est un kit dédié à la transmission de données audio uniquement qui se destine surtout aux joueurs désireux de pouvoir profiter d'une sonorisation sans fil et c'est là qu'il entre en jeu. Le pack inclut un adaptateur USB-C qui promet une synchronisation quasi parfaite entre le son et l'image grâce au codec aptX Low Latency. À cela s'ajoute un mini microphone à brancher sur sa manette PS4 ou directement sur la Switch pour profiter du chat vocal et enfin un adaptateur USB-C vers Type A pour étendre ses possibilités d'usage suivant les cas de figure.Avons-nous là l’accessoire indispensable du joueur ou juste un gadget qui se fera vite oublier? Réponse dans la suite de ce test !