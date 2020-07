La face avant est faite en MESH qui permet d’améliorer le flux d’air tout en protégeant de la poussière. Le P500A dispose d’un panneau latéral en verre trempé afin de pouvoir contempler notre configuration, d’autant que le boitier est équipé de 2 nouveaux ventilateurs SK noirs de 140 mm pour la version P500A et 3 ventilateurs D-RGB 140 mm pour le P500A D-RGB (D-ARGB = ARGB). Dans la version D-RGB, une bande de LED a été rajoutée et est contrôlable directement via une carte mère ou sur le contrôleur intégré pour profiter des effets préprogrammés.La sortie de ces boitiers est aussi l’occasion d’annoncer l’arrivée des nouveaux ventilateurs SK qui sont préinstallés. Ils existent en plusieurs versions : 120 mm et 140 mm ainsi que sans ou avec ARGB. Ils sont aussi PWM, avec une vitesse de rotation allant de 500 à 1500 RPM pour un débit d'air de 50 CFM pour les 120 mm et de 84,5 pour les 140 mm.Les produits seront disponibles d’ici 15 jours au prix de 99,90 euros pour le P500A, 129,90 euros pour le P500A D-RGB (coloris noir ou blanc) et de 7,90 à 14,90 euros pour les ventilateurs SK, vendus aussi séparément.