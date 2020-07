Le design a été étudié afin d’offrir un look sobre et futuriste tout en étant très robuste. Le GTX877 Scarr dispose de ce fait d’un revêtement en métal brossé ainsi que de pieds réglables avec un revêtement anti dérapant. Durables, les interrupteurs sont résistants à 50 millions de frappes. Un passe câble intelligent permet de désencombrer votre bureau pour un environnement de jeu optimisé.Afin d’ajouter une touche de modernité et un look Gaming assuré, un éclairage LED est mis à disposition avec 7 modes d’effets lumineux réglables. Les touches noires n’en ressortiront que plus belles avec une diffusion à même le métal brossé de la coque. Grâce à l’extracteur de touche, l’ensemble de touches ZQSD ainsi que les flèches directionnelles sont interchangeables pour faciliter le nettoyage et le remplacement.Le Scarr est doté de switches mécaniques linéaires rouges avec une distance d’activation de 4 mm et un temps de réponse de 1 ms pour une précision ultime. De l’anti-ghosting et N-Key rollover sont de la partie pour un contrôle sans faille de la partie. Afin d’être toujours plus efficace In Game, la touche Windows peut être désactivée pour éviter les « miss-click » et 11 commandes supplémentaires offrent un accès direct aux fonctions multimédias, telles que le volume ou la lecture/pause, afin de vous fournir un contrôle continu sans quitter le jeu.Le produit est déjà disponible au prix de 69,99 euros.