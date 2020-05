Les battle royal ont marqué cette génération de jeux vidéo et ils ne cessent d'évoluer. Du petit studio indépendant aux grosses firmes, nous en avons vu passer de toutes sortes, mais avec le même but, terrasser ses ennemis et finir le dernier survivant. Avec un nombre encore croissant dans ce style de jeu, il faut savoir se distinguer et réussir à garder ses joueurs. C'est exactement sur quoi travaille Electronic Arts et Respawn Entertainment en proposant toujours plus de contenu a chaque saison de Apex Legends

Avec l'arrivée de lasur Apex Legends , les développeurs ne se contentent pas modifier quelques missions et/ou de remettre à jour les grades des joueurs pour de meilleurs matchmaking, non, ici nous parlons bien d'un nouveau héros, un nouveau système de quêtes, ou encore une nouvelle série du mode classé. Nous vous invitons à prendre connaissance de tous les changements qui seront apportés via le site officiel Concernant «», la nouvelle légende qui intégrera le jeu, ses nombreuses capacités sont surtout orientées autour des butins et du larcin. En effet, elle pourra utiliser ses aptitudes afin de repérer facilement les butins proches, même à travers les murs ; faire un appel au butin d'un certain type pour voir s'il y en a proximité ; ou même placer un appareil prêt d'un butin afin d'en voler l'intégralité. Sa plus grande capacité sera de pouvoir lancer un disque de téléportation lui permettant de traverser une plus large zone ou de battre facilement en retraite.Avec un lourd passé en commun avec Revenant (autre légende déjà disponible), elle rejoindra donc le titre le 12 mai prochain sur PlayStation, Xbox et PC.