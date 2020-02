Souris SCIMITAR RGB ELITE : 89,99 euros

Tapis de souris CORSAIR MM500 3XL : 44,99 euros

On ne pas la nier, les joueurs de MOBA ou MMO se doivent d’exécuter un grand nombre d’action en un temps réduit. C’est pourquoi Corsair propose la SCIMITAR RGB ELITE qui dispose de 17 boutons programmables pour faciliter la vie des joueurs. A cela s’ajoute un capteur optique pouvant aller jusqu’à 18 000 DPI pour une réactivité et une précision sans faille. Les switchs Omron viendront confirmer la qualité de la souris ainsi que sa longévité. Le SCIMITAR RGB ELITE dispose aussi de l’innovation brevetée Key Slider qui permet de repositionner le groupe de boutons latéraux de 8 mm vers l’avant ou l’arrière afin de trouver la position la plus confortable possible pour l'ensemble de 12 boutons latéraux.Comme beaucoup de produits Corsair, cette souris rejoint l’environnement iCUE. Les effets lumineux réglables pourront être synchronisés avec les autres composants de la marque. iCUE est aussi l’interface de paramétrage de la SCIMITAR notamment la gestion de programmation de macros multi commandes et de remappage pour la totalité de ses 17 boutons ainsi que le réglage des DPI, le paramétrage de surface …Le tapis de souris CORSAIR MM500 3XL, sera le compagnon idéal de votre battlestation avec ses dimensions de 1220 mm x 610. Il dispose d’un contour et d’une surface anti-effilochement cousus et d’une base avec revêtement en caoutchouc antidérapant.Les produits sont déjà disponibles au prix de :