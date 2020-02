Bien que la norme UHS-II relative à la vitesse des cartes SD soit sortie en 2011, il y a au final peu de cartes disponibles, et donc peu passent à la rédaction. Alors certes, il y avait eu la Lexar 1000X , mais cela date de 2017. Mais les temps changent, et les besoins en termes de débits également, notamment dans le monde de la vidéo et de la photo, avec la 4K et la 8K notamment. Et c'est ainsi qu’aujourd’hui, nous allons tester une carte micro SD Superior Pro V90 de 128 Go, signée Silicon Power . Voyons ce qu’elle nous réserve !