Après avoir présenté les boîtiers Big Chungus et Quantum, Kolink annonce un boîtier moyen tour, le Void RGB et ainsi qu'un mini boîtier, le KLM-002. Ce dernier est un petit boîtier desktop sobre tandis que design unique et fonctionnalités de qualité supérieure sont les caractéristiques décrivant au mieux le Void RGB.

Le panneau frontal du Void RGB présente une découpe en V équipée de bandes led RGB adressable, apportant un aspect unique sublimé par l’effet miroir du revêtement qui créé un sentiment de profondeur. Un filtre à poussière magnétique accompagne le mesh au style « nids d’abeille » du panneau supérieur, tandis que le panneau droit en verre trempé offre une vue dégagée sur votre système. Un ventilateur 120 mm avec RGB adressable est préinstallé à l’arrière du boîtier. Conçu pour des cartes mères ATX, micro-ATX et mini-ITX, le boîtier peut accueillir des cartes graphiques allant jusqu’à 310 mm, des refroidisseurs CPU de 160 mm et des alimentations de 180 mm.Le Kolink KLM-002, quant à lui, est un mini-boîtier d’une largeur ultra compacte de seulement 9,5 cm, qui peut être orienté à la verticale ou à l’horizontale suivant l’espace dont vous disposez. Supportant le format micro-ATX et livré avec un ventilateur 80 mm, le boîtier est idéal pour les écoles ou les bureaux.Le Void RGB et le KML-002 seront disponible dès la seconde quinzaine de février 2020, aux tarifs indicatifs respectifs de 52,90 euros et 34,90 euros.