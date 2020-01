KRX73 - 179,99 €



KRX63 - 149,99 €



KRX53 - 129,99 €

KRZ73 - 279,99 €



KRZ63 - 249,99 €

D'une part les performances ont été améliorées, mais pas seulement. En effet, le couvercle devient rotatif, cela permet ainsi d'avoir le logo de la marque dans le bon sens, et ce, même si la pompe est tournée de 90 ° ! Un contrôleur HUE2 est maintenant intégré à la pompe,ce qui permet de gérer des produits de l'écosystème Hue2 de la marque : bande de LEDS, ventilos et autres accessoires. Et l'aspect visuel n'a pas été oublié, puisque la zone miroir sur le dessus a été agrandie, tout comme l'anneau de LED.Les tubes ont été revus, aussi, et disposent de gaines en maille de nylon, pour une meilleure durée de vie. Le tout est protégé par une garantie de 6 ans.Côté prix, voici les tarifs recommandés :Mais la marque ne s’arrête pas là et va plus loin, avec sa nouvelle série de Kraken Z, qui existe en 2 modèles : 280 et 360 mm, respectivement les Z63 et Z73. Ils reprennent l'ensemble des caractéristiques de la gamme X, mais ils vont plus loin. La principale nouveauté se trouve là encore au niveau de la pompe, puisque le dessus incorpore carrément un écran LCD personnalisable, d'un diamètre de 2,36 pouces. Il est capable d'afficher des images 24 bits (320 x 320 px), des gifs animés mais aussi des données de monitoring provenant de CAM, le logiciel de paramétrage de la marque.Côté prix, voici les tarifs recommandés :