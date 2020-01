La C650 est disponible au tarif de 99,90 euros.



La C750 est disponible au tarif de 114,90 euros.



La C850 est disponible au tarif de 124,90 euros.

La série C dispose d'une efficacité supérieure à 90 % à 50 % d'utilisation. Celle-ci est construite avec des condensateurs japonais : elle est conçue pour durer. Elle est dotée de protections contre les sur/sous-tensions, les surintensités, les températures et les courts-circuits, ce qui protège vos composants. Cette série est particulièrement silencieuse : en effet une simple pression sur un bouton permet d'activer le mode Ventilateur à zéro tour/minute, ce qui coupe le bruit du ventilateur dans des conditions de faible utilisation. Au besoin, et en une seule pression, le ventilateur à paliers fluidodynamiques de 135 mm reprend du service pour refroidir efficacement le bloc ATX.La série C s'adapte à tous les cas conformes à la norme ATX, avec les C750 et C650 supportant les GPU NVIDIA jusqu'à un Geforce RTX 2080 Ti et les GPU AMD jusqu'à la Radeon VII. Le C850 peut prendre en charge des configurations multi-GPU. La conception modulaire vous permet d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, ce qui facilite l'installation et l'espace utilisé. Les câbles principaux dotés de gaines ont une belle apparence et résistent aux dégâts causés par la chaleur.