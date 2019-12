Les boîtiers avec panneaux en verre trempé sont maintenant très répandus, avec pleins de LEDS ARGB, qui font que l'aspect esthétique d'une configuration est un élément très important. Et dans ce contexte, le cable management est étudié de près. Une grande partie des câbles à router sont liés à l'alimentation, et avoir des câbles bien rangés n'est pas forcément facile. Certains font donc des mods, pour avoir des câbles d'alims tressés individuellement, pour que ce soit plus joli, à la bonne longueur, et qui permettent avec plus de souplesse dans les conduits prévus dans les boitiers. Mais c'est long à réaliser, nécessite de l'outillage et un certain savoir-faire.L'entreprise CableMod est justement positionnée sur ce marché depuis plusieurs années maintenant. Elle propose notamment des kits de câbles destinés à remplacer ceux des alimentations modulaires. Nous allons nous intéresser à leur dernier modèle, les CableMod Pro, dans leur variante en couleur dite Carbon, et installée sur une alim Seasonic Prime Ultra. Voyons ensemble ce que cela donne !