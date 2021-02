Comme pour les versions Dark Power Pro 12, cette gamme bénéficie de plusieurs avancées technologiques et dee plusieurs innovations. On voit notamment une partie DC sans fil dans l’alimentation ainsi que la topologie avancée « Active Rectifier + Full Bridge LLC + SR + DC-DC ». Le fabricant a aussi misé sur des composants haut de gamme, comme les condensateurs nippons de type 105 °C pour maximiser le rendement et la stabilité des Dark Power 12. Optimisée pour l’overclocking, la série Dark Power 12 propose la très populaire fonctionnalité qu’est la clé d’overclocking. Elle permet de combiner plusieurs rails en un rail unique via un simple bouton ce qui permet d’améliorer la stabilité de l’alimentation si elle est fortement sollicitée.Le refroidissement étant aussi une spécialité de be quiet!, celui-ci à installer un ventilateur breveté Silent Wings 135 mm réputé pour son flux d’air important et son silence. Le constructeur a même poussé son travail en installant son ventilateur sans cadre ! Cela a permis au Silent Wings d’être installé directement sous la grille, avec une plus grande prise d’air et donc un refroidissement beaucoup plus efficace. La vitesse de rotation du ventilateur est très basse, ce qui assure un fonctionnement quasiment inaudible, rendant ainsi superflues les solutions semi-passives.La gamme Dark Power 12 sera disponible à partir du 9 mars au prix de 214,90 euros (750 Watts), 249,90 euros (850 Watts) et 279,90 euros (1 000 Watts).