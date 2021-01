Après le lancement du Citadel Mesh RGB, Kolink propose le Citadel Glass SE. Sur le plan des différences, le panneau avant a été remplacé par du verre trempé pour un look haut de gamme et comprend également une paire de bandes ARGB qui accentuent les deux côtés du panneau avant. En plus de cela, le Citadel Glass SE ajoute un port USB Type-C en façade sur le panneau supérieur et un panneau latéral en verre trempé monté sur charnières.Le Kolink Citadel Glass SE est livré avec trois ventilateurs ARGB PWM de 120 mm. Ces ventilateurs à leds adressables peuvent être contrôlés via le contrôleur ARGB et la télécommande fournis, ou directement par la carte mère à l'aide du logiciel dédié. Le Citadel Glass SE accepte les radiateurs jusqu'à 280 mm en façade et 240 mm sur la partie haute. Concernant les alimentations, celles-ci peuvent mesurer jusqu'à 200 mm. Le boitier prend en charge les cartes graphiques jusqu'à 34,5 cm de long (32 cm en cas de montage d'un AIO frontal) et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 19 cm de hauteur.En plus de ce nouveau boitier haut en couleur, Kolink présente les contrôleurs RGB Inspire L1 et Inspire L2, qui permettent de gérer respectivement des produits avec un éclairage ARGB en 5 V ou RGB en 12 V. Le petit boitier de contrôle s'alimente avec un câble SATA et offre ensuite des connecteurs à trois ou quatre broches selon le modèle, dont des connecteurs compatibles Phanteks et CORSAIR. Ne reste qu'à manipuler la télécommande sans fil pour basculer entre les différents effets enregistrés.Le boitier Citadel Glass SE sera disponible au tarif public recommandé de 82,90 €, tandis que les contrôleurs RGB Inspire L1 et Inspire L2 seront à 9,90 €.