Akasa se met à jour et propose de nouveaux produits dotés de LEDs ARGB pour sublimer nos configurations. Plusieurs accessoires sont proposés comme des bandes de LEDs, un boitier, un ventirad et même un contrôleur pour gérer tout ça ! Cette nouvelle gamme porte le nom de SOHO rappelant le quartier Soho à Londres, réputé pour ses couleurs vives et ses illuminations.

Le SOHO AR est un ventilateur premium ARGB, optimisé pour offrir un grand flux d’air. Les pales ont été améliorées par rapport aux autres ventilateurs du constructeur, pour augmenter le débit d’air ainsi que la pression d’air et ainsi une meilleure ventilation. Le tout avec un design travaillé et des effets lumineux toujours plus beaux.



Le SOHO MBA améliore le côtés lumineux de notre boitier ! En effet, c’est bande de LEDs offre des LEDs ultrabrillante ARGB et dispose d'une connectique universelle. Akasa propose aussi un contrôleur AK-RLD-04 pouvant gérer jusqu’à 8 systèmes lumineux. Les LEDs pourront aussi être contrôleés via les cartes mères compatibles. Un ventirad, le SOHO H4, viendra complété la gamme SOHO un peu plus tard, celui-ci garde ses secrets pour le moment.



Le contrôleur AFK-RLD-04 sera disponible mi-janvier au prix de 19,95 euros. Pour les ventilateurs SOHO AR et les LEDs MBA, il faudra attendre février.