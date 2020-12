Caractéristiques techniques :

Dimension : 150 x 270 x 350 mm

Alimentation : SFX – SFX-L

Format carte mère : Mini-ITX

Couleur : Gris titanium

Hauteur du ventirad maximum : 63 mm

2 slots pour HDD/SSD 2,5 »

Panneau I/O : 1 x USB 3.0 et 1 x USB Type C 3.2

Inclus avec le boitier : 1 Riser PCI-e 16x et 1 ventilateur PWM 92 mm slim

Ce refresh se voit équipé d’un revêtement en aluminium de 2,5 mm d’épaisseur et de couleur gris titanium, pour améliorer la robustesse du boitier, mais aussi son design. Un port USB 3.2 Type-C fait aussi son apparition sur le panneau I/O pour se mettre à jour avec nos divers périphériques et proposer des vitesses de transferts toujours plus grandes.Pour ce qui est de l’intérieur, la carte graphique est mise à l’honneur ! Le Rocket V2 propose d’accueillir les GPU de 330 mm de long et sur 2,9 slots et le tout via un Riser PCI-E 16x Gen 3.1 préinstaller. Le flux d’air est optimisé avec des alvéoles sur les côtés même s’il est possible d’installer un refroidissement watercooling via un AIO de 92 mm.Le boitier Rocket V2 sera disponible au prix de 149,90 € courant décembre.