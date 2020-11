Silicon Power innove et propose une batterie externe extrêmement petite, mais avec des capacités énormes. En effet, la QP70 a les mêmes dimensions qu’une simple carte de crédit ce qu’il fait d’elle la plus petite que le fabricant n’ait jamais construite. La QP70 vous suivra dans votre vie de tous les jours sans vous gêner !

La batterie externe propose une capacité de stockage énergétique de 10 000 mAh, ce qui lui permet de recharger plusieurs de vos appareils avant de tomber à sec. Le recharge est aussi ultra rapide, grâce aux technologies Power Delivery 18 W (USB Type-C) et QC3.0 (USB Type-A). Le fabricant offre la possibilité de charger via le port USB Type-C la QP70 en seulement 3,5 heures, contre 6 heures avec les modèles traditionnels.



Le design est lui aussi travaillé, le boitier métallique dispose de bords arrondis pour une prise en main plus ergonomique et un look sympathique. La robustesse est elle aussi présente, dûe aux matériaux utilisés. 4 coloris sont disponibles : noir, bleu roi, gris, rouge cramoisi, afin de proposer une couleur à vos envies. Deux ports de sortie (1 USB Type-A et 1 USB Type-C) permettant de charger jusqu’à 2 appareils simultanément et 2 ports d’entrée (Micro-USB et USB Type-C) pour des options de charge plus pratiques, plus une une entrée de charge rapide via le port USB Type-C sont mises à disposition.



Nous n'avons à ce jour aucune date de disponibilité ni de prix.