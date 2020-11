Vous connaissez peut-être déjà Sharkoon , le fabriquant Allemand spécialisé dans les composants et périphériques destinés aux joueurs (souris, claviers, casques, mobilier gaming, etc ...). Présente depuis 2003 sur le marché informatique, Sharkoon s'est aussi fait un nom en équipant certains joueurs de la scène eSport internationale avec une grande implication dans ce domaine. La société présente aujourd'hui son nouveau casque audio USB avec couleurs RVB, j'ai nommé le Sharkoon Rush ER30.

La promesse de ce nouveau casque, c'est la performance en jeu. Il est équipé de pilotes de 50 millimètres, d'un casque son stéréo circum-auriculaire et d'une amélioration des basses pour renforcer le côté immersif. Pour assurer une communication fluide, il est possible de couper le microphone à souhait, ce qui évite les sons parasites lors des échanges avec les autres joueurs.D'une utilisation facile, le casque Sharkoon ER30 est Plug and Play, c'est à dire qu'il suffit de relier son connecteur USB à celui de son ordinateur pour l'utiliser. Le volume du casque ainsi que sa mise en silence se fait tout simplement sur l'oreillette gauche. Le casque est fourni avec un câble d'une longueur de 220 centimètres, ce qui vous permet de l'utiliser à la distance que vous souhaitez.L'accent a été mis sur le design avec son éclairage RVB. De plus, le bandeau réglable et ses coussinets d'oreilles souples sont en cuir synthétique. Vous l'aurez compris, le Rush ER30 est confortable à l'utilisation. Par ailleurs, les coussinets d'oreilles peuvent être remplacés rapidement par des modèles similaires en tissu, qui sont déjà inclus avec le casque. Les coussinets d'oreilles sont respirant pour augmenter le confort d'utilisation.Disponible dès maintenant, le casque Sharkon Rush ER30 est proposé à un tarif de 29,90€.