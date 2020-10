HyperX, qui suit de près l’évolution des créateurs de contenus, propose déjà plusieurs périphériques pour les aider à produire des enregistrements de qualité. C’est pour cela que la division gaming de Kingston lance son tout nouveau microphone QuadCast S, qui allie qualité de son et design moderne. On note aussi qu’il dispose d’effet lumineux RGB personnalisables, qui sont du plus bel effet sur une vidéo de streaming.





Afin de réduire au maximum les bruits indésirables, le fabricant a doté son micro d’un système anti-vibrations intégré ainsi que d’un filtre anti-pop. Le son fourni à travers le casque est donc très clair et sans défaut. C’est grâce à cela que le QuadCast S justifie d’une certification TeamSpeak et Discord, un gage d’efficacité dans les communications.



Le microphone dispose de quatre directivités : stéréo, omnidirectionnelle, cardioïde et bidirectionnelle pour optimiser la diffusion. Le contrôle du QuadCast S se fera directement sur celui-ci, grâce au contrôle de gain rapide et du bouton «mute». Pour les réglages plus pointus, il faudra se rendre sur le site du fabricant et télécharger son logiciel phare : NGENUITY. Il est aussi équipé d’une sortie casque de 3,5 mm pour le contrôle du micro en direct.



Il est multiplateforme, ce qui le rend compatible PC, PS4 ou Mac et se monte facilement sur tout type de pieds ou bras de perche grâce à l’adaptateur inclus, lui-même compatible avec les filetages 3/8" et 5/8".



Le microphone USB HyperX QuadCast S est disponible au prix de 179,99 euros.