Kolink lance son nouveau boitier dénommé Kolink Citadel, et ce en deux versions. La différence se situera dans le type de ventilateur fourni avec le boitier, pour laisser le choix entre la sobriété et les effets lumineux.

Pour le reste, les deux boitiers bénéficient du même design et des mêmes caractéristiques. Le flux d’air est optimisé notamment grâce une face avant en MESH et la possibilité d’installer 5 ventilateurs de 120 mm. Le refroidissement des derniers composants du moment est assuré. Chaque boitier dispose d’une vitre latérale en verre trempé qui permettra de voir l’intérieur de celui-ci et donc mettre en avant la configuration. Le Citadel Mesh RGB arrive avec 3 ventilateurs 120 mm ARGB préinstallés ainsi qu’un contrôleur et une télécommande, tandis que le Citadel Mesh compte 2x120mm, sans les LEDs.



De par ses dimensions de 400 x 230 x 375 mm, le boitier accueillera les cartes mères au format m-ATX ainsi que les cartes graphiques allant jusqu’à 345 mm de longueur aussi bien verticalement. Il est aussi compatible watercooling et prendra en charger les radiateurs de 280 mm sur l’avant et 240 sur l’arrière. Le panneau I/O avant dispose de 2 prises USB 3.0 + 1 USB 2.0 ainsi que les jacks 3.5 audio.



Les deux boitiers seront disponibles mi-juillets au prix de 46,90 euros pour le Kolink Citadel Mesh et 62,90 euros pour le Kolink Citadel Mesh RGB.