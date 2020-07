Aujourd'hui, l'heure est venue de tester une nouvelle alimentation chez ZeDen. Et pas n'importe laquelle, l'on va traiter ici de la Hydro G Pro 850W, de chez un constructeur qu'on ne présente plus : FSP , qui a décidé d'améliorer sa gamme originale « Hydro G ». On se place ici sur une certification 80+ Gold, ce qui implique que le bloc proposera vraiment un très bon rendement, même s'il reste un peu moins performant que ce que l'on pourrait avoir sur des alimentations Platinum voire Titanium. La Hydro G Pro se pare également de la nouvelle norme pour alimentation IEC/EN 62368, qui est gage de stabilité et de sécurités en toutes sortes. À noter que FSP a vraiment confiance en son produit, étant donné qu'il l'agrémente d'une garantie de 10 ans. Petite information supplémentaire : la gamme Hydro G Pro se décline aussi en versions 650 / 750 / 1000 W.C'en est tout pour l'avant-propos, passons donc au test à proprement parler !