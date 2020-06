Côté sécurité, il convient également de mentionner la nouvelle fonction «Predictive Breakdown», qui surveille constamment l'état de santé du disque. Une LED indique selon son coloris un fonctionnement normal (vert) ou une détérioration de santé du disque (orange). A ce stade, l’utilisateur est averti et peut décider de continuer ou non d’utiliser le disque dur. Si aucune sauvegarde n’a été effectuée récemment, il sera toujours possible d’essayer de sauvegarder ses données avant l’arrêt complet du disque. Enfin, un clignotement orange et vert de la diode indique une panne irrémédiable.La fonctionnalité Lock-and-Go de Buffalo permet aux utilisateurs de PC et de Mac de protéger rapidement et facilement leurs données grâce à un mot de passe. La MiniStation Safe restera verrouillée jusqu’à ce que le mot de passe correct soit saisi, où que vous l’emportiez !Compatible avec Windows 7 / 8.1 et 10, MacOS 10.11 et versions ultérieures, le lecteur MiniStation Safe HD-FGF prend en charge la connectivité USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen 1) / USB 3.0 et 2.0.Il est disponible en différentes versions : 1 To à 83 euros, 2 To à 107 euros, 4 To à 198 euros et 5 To à 257 euros.