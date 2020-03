Les ventilateurs CORSAIR iCUE QL RGB PWM

Les éléments watercooling blanc

La combinaison pompe/réservoir XD3 RGB

Ventilateurs CORSAIR iCUE QL RGB PWM 120 mm Blanc ou noir : seul 32,90 euros ou en kit de 3 + contrôleur 114,90 euros

Ventilateurs CORSAIR iCUE QL RGB PWM 140 mm Blanc ou noir : seuls 39,90 euros ou en kit de 2 + contrôleur 99,90 euros

Le waterblock XC7 RGB blanc ou noir : 79,90 euros

Le combo XD5 RGB blanc ou noir : 169,90 euros

Le combo XD3 RGB noir : 164,90 euros.

Ces ventilateurs existent en deux versions, 120 mm et 140 mm et maintenant en noir ou blanc. Ils ont la particularité d’être équipés de 4 cercles dotés de plusieurs LEDs pour un total de 34 LEDs ARGB ce qui assure des effets lumineux toujours plus puissants et éclatants. Les CORSAIR iCUE QL RGB sont disponibles à l’unité, mais aussi en kit qui, dans ce cas, bénéficie d’un contrôleur CORSAIR iCUE Lighting Node CORE RGB pour personnaliser ou synchronisé les différents éléments lumineux compatibles. Ils intégrer aussi l’environnement iCUE et peuvent être géré via le logiciel Corsair iCUE.Tous les éléments comme le waterblock de CPU Hydro X XC7 RGB ou le combo XD5 RGB sont disponibles avec une finition titane blanc mat pour un look net et très propre. Pour rappel, le waterblock XC7 RGB refroidit les processeurs Intel LGA 115X et AMD AM4 à l'aide d'une plaque froide en cuivre nickelé et de plus de 60 micro-ailettes de refroidissement, dotées de 16 LED ARGB. Le combo pompe/réservoir XD5 RGB intègre une pompe Xylem D5 PWM installée dans un réservoir de 330 ml équipé de dix LED ARGB.Toute nouvelle dans la série Hydro X, ce combo a spécialement été créé pour les boitiers et systèmes compacts, afin d’offrir une qualité de refroidissement incroyable même dans un environnement restreint. Il est doté d’une pompe Xylem DDC PWM très performante pour des dimensions totales de 114 mm x 144 mm x 58 mm. Le XD3 RGB se voit équipé de 16 LED ARGB réglables via l’environnement iCUE afin d’illuminer le réservoir de 160 ml intégré. De plus, le XD3 intègre un capteur de température mesurant en temps réel la température du liquide de refroidissement. Un contrôle automatique du refroidissement se fera via le module iCUE Commander PRO (vendu séparément) et au logiciel CORSAIR iCUE.Tous ces produits sont déjà disponibles au prix de :