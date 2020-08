Avec le déploient de la fibre, le wifi dans sa version 5 devient de plus en plus limitant. Depuis peu, la norme AX, pour un wifi en version 6 a débarqué. Netgear , société américaine, spécialisée dans le réseau, comme le RX300 saute sur l'occasion, et propose maintenant de nouveaux routeurs embarquant cette norme. Aujourd'hui, c'est donc le routeur Netgear Nighthawk 4-Stream AX3000 qui passe entre nos mains. Le fabricant annonce en effet un débit théorique de 3000 mbit/s – bien au-dessus des débits de la fibre – et garantissant une pleine utilisation de cette dernière. Allons-nous être décoiffés par la vitesse ? Réponse dans le test !